Danneggia auto, arrestato da Cc con l'aiuto di un clochard

(ANSA) - CATANIA, 23 SET - Un clochard a Catania la notte scorsa ha aiutato un carabiniere a bloccare un 19enne di origini pakistane ubriaco che, passando per Piazza della Repubblica, aveva appena mandato in frantumi senza motivo il parabrezza di due automobili parcheggiate davanti la sede della Banca d'Italia.

Il militare, uno degli addetti alla vigilanza interna alla banca che aveva appena finito il turno di servizio, udito il rumore dei colpi, è uscito in strada e dopo una violenta colluttazione, è riuscito a bloccare il giovane con l'aiuto di un clochard che era nelle vicinanze. Il giovane è stato poi ammanettato dall'equipaggio di una "gazzella" giunto a supporto del collega. L'indagato è accusato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).