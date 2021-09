Archeologia: nuova campagna di scavi nel sito di Entella

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - La Scuola Normale di Pisa torna a scavare insieme al Parco Archeologico di Segesta, nel sito di Entella, Contessa Entellina (PA). La nuova missione, nell'ambito della convenzione sottoscritta tra la direttrice del Parco di Segesta, Rossella Giglio e il direttore della Normale, Luigi Ambrosio, impegnerà archeologi, studiosi e ricercatori nell'area archeologica che si trova a 545 metri sul livello del mare, oggetto di indagini gia da oltre 30 anni. "Gli Elimi insieme ai Sicani e ai Siculi furono tra i primi abitanti della Sicilia occidentale. A loro dobbiamo città come Segesta, Entella ed Erice. Il ricordo degli Elimi svanisce intorno al V secolo a.C.

ed è, quindi, solo grazie alle indagini archeologiche che possiamo tentare di ricostruire la storia della nostra Isola e recuperare testimonianze delle nostre civiltà. Come assessore regionale dei Beni culturali - sottolinea Alberto Samonà -, sto dando grande impulso alla ricerca archeologica stimolando campagne di scavo e ricerca in tutta la Sicilia".

Agli Elimi è stata già dedicata negli scorsi mesi una mostra fotografica e una archeologica che sono state allestite presso il Centro "Ettore Majorana" di Erice. A partire dal 28 settembre, sempre a Erice si svolgerà un convegno internazionale di studi sull'area Elima organizzato dal Parco archeologico di Segesta". Sul pianoro sommitale della Rocca in cui si trova la zona di scavo sono stati messi in luce edifici monumentali di età classica, ellenistica e medievale all'interno di imponenti fortificazioni di epoca classica e medievale. Nell'area è stata anche individuata ed esplorata una necropoli con differenti fasi cronologiche di epoca ellenistica, romana e medievale oltre a impianti artigianali di età arcaica. Le ricerche e lo studio su Entella rientrano anche nel "Progetto Elymos", voluto dalla Direttrice del Parco, Rossella Giglio per la quale "è giunto il momento di raccogliere le fila di trent'anni di ricerche archeologiche e ricominciare a parlare degli Elimi, di Segesta, di Erice, Entella e di tutti quei siti che, grazie alla ricerca scientifica, hanno offerto alla storia nuove interpretazioni sulle nostre origini". (ANSA).