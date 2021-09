Ambiente: scoperta chiocciola endemica nel Palermitano

(ANSA) - PALERMO, 22 SET - Sull'Isola delle Femmine (Palermo) vive una piccola chiocciola endemica di questo sito, che dal 1997 è una delle Riserve naturali della Regione siciliana, gestita dalla Lipu. La scoperta è stata fatta da un gruppo di studiosi siciliani, coordinato dal palermitano Ignazio Sparacio che ha descritto le caratteristiche del piccolo mollusco, lungo circa 15 millimetri, denominato Siciliaria Leucophryna Microinsularis.

"Da alcuni anni avevamo l'intenzione di approfondire gli studi sui molluschi terrestri dell'Isola delle Femmine - afferma Sparacio -. Ad attirare la nostra attenzione, in particolare è stata una piccola popolazione di chiocciole che già a prima vista sembrava mostrare caratteristiche uniche. Le ricerche in campo e lo studio in laboratorio di questi caratteristici molluschi terrestri hanno confermato la nostra iniziale intuizione e possiamo, adesso, affermare che sull'Isola delle Femmine è presente una piccola chiocciola esclusiva dell'isola".

Apprezzamento per la scoperta è venuto dall'assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, Salvatore Cordaro, secondo cui "la scoperta di una nuova sottospecie di chiocciola nel territorio di una riserva naturale siciliana rappresenta un successo scientifico di grande rilevanza per la protezione accordata all'ambiente e alla biodiversità dalla Regione." Per il sindaco di Isola Orazio Nevoloso, questa scoperta rappresenta "un'ulteriore perla che si aggiunge al già pregevole patrimonio naturale di Isola delle Femmine". (ANSA).