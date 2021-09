Migranti: 9 tunisini sbarcano a Lampedusa, 421 in hotspot

(ANSA) - AGRIGENTO, 19 SET - Nove tunisini sono riusciti a sbarcare, stanotte, in zona Cala Creta a Lampedusa. A bloccare i migranti subito dopo l'approdo, mentre si stavano dirigendo verso il centro, sono stati i carabinieri che hanno anche sequestrato l'imbarcazione di 5 metri utilizzata per la traversata. Il gruppo è stato portato all'hotspot dove sono presenti 421 ospiti. Ieri sera, madre e figlio che stavano poco bene sono stati trasferiti con elisoccorso del 118. Altri 80 migranti sono stati invece imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. (ANSA).