"Post Montalbano" tra immaginario e impresa, alla Marina di Libri

(ANSA) - PALERMO, 18 SET - "Terminata la serie letteraria e televisiva del commissario Salvo Montalbano, interpretato nella fiction della Rai da Luca Zingaretti, tratta dai libri scritti da Andrea Camilleri, si presentano in vario modo i segni di chi lo sostituirà: come coniugare adesso inventiva narrativa e fortune editoriali?". A queste domande risponderanno i partecipanti all'incontro domani alle ore 19 allo Spazio Levante durante l'ultima giornata della dodicesima edizione di "Una Marina di Libri", il Festival dell'editoria indipendente che quest'anno si svolge a Villa Filippina di Palermo.

Interverranno sul tema "Post-Montalbano tra immaginario e impresa" intervengono: Claudio Gioè, Gianfranco Marrone, Ester Pantano, Michele Soavi e Gaetano Savatteri.

Anche domenica sarà possibile effettuare il vaccino contro il covid, dalle ore 16 alle 21, infatti, ci sarà la possibilità di ricevere la prima o seconda dose di siero. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro i quali hanno compiuto almeno 12 anni di età. In un'apposita postazione allestita in prossimità dell'ingresso a Villa Filippina medici ed infermieri dell'Azienda sanitaria somministreranno il vaccino Pfizer. Chi si vaccina entra gratis alla kermesse letteraria. (ANSA).