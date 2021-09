Mostre: 60 foto inedite di Gabriele Basilico a Catania

(ANSA) - CATANIA, 17 SET - È stata inaugurata al museo civico Castello Ursino di Catania la mostra su "Territori intermedi" con inediti di Gabriele Basilico, la prima esposizione antologica delle fotografie del grande autore internazionale. L'iniziativa è prodotta dalla Fondazione Oelle Mediterraneo Antico in collaborazione con il Comune di Catania. La mostra accompagna il visitatore lungo un percorso costituito con oltre 60 fotografie di territori e città italiani e internazionali mai pubblicate né presentate in esposizioni personali o collettive, salvo rari casi, eseguite da Gabriele Basilico dalla metà degli anni Ottanta sino al primo decennio Duemila, coprendo così gran parte della carriera del fotografo milanese di fama internazionale. Le opere, appositamente stampate per l'esposizione al Castello Ursino di Catania dall'Archivio Gabriele Basilico, sono in due formati: 52 in formato 50x60 centimetri e 10 in formato 100x130 centimetri. "La retrospettiva di inediti di Gabriele Basilico - ha detto il sindaco Salvo Pogliese all'inaugurazione - è un momento molto importante, un segnale concreto di rinascita per la nostra meravigliosa città. Negli ultimi anni Catania, anche grazie all'importante contributo di partner privati come la Fondazione Oelle Mediterraneo Antico, si è affermata nel panorama nazionale e internazionale con mostre, festival, rassegne non solo legati alla storia e alla tradizione, ma anche al contemporaneo e all'attualità". "Le visioni di Gabriele Basilico dei margini e delle periferie delle città in continua trasformazione - ha sottolineato la presidente della fondazione Oelle Mediterraneo Antico, Ornella Laneri - offriranno sicuramente a visitatori e istituzioni spunti di riflessione sulla nostra società e su un prossimo futuro da re-immaginare. Particolare attenzione sarà posta ai giovani visitatori ai quali sarà riservato uno speciale programma di formazione fatto di laboratori, workshop e visite guidate . Il tutto in stretta sinergia con l'Archivio Basilico".

