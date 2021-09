Atletica: oro di Tokyo Stano a Palermo per la Finale Argento

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Ci sarà anche il marciatore, medaglia d'oro a Tokyo alle Olimpiadi, Massimo Stano fra gli atleti in gara alla Finale Argento dei Campionati Italiani di Società che domani e domenica si svolgeranno a Palermo allo stadio delle Palme - Vito Schifani. Stano, detentore del record italiano, sarà in gara nei 5000 metri e gareggerà domani alle 20,15 difendendo i colori del suo club, l'Atletica Aden Exprivia Molfetta.

La Finale Argento del Campionati Italiani di Società, arrivata alla cinquantesima edizione, vedrà al via 24 squadre, 12 maschili e 12 femminili per 480 atleti in gara: si comincia domani alle 17 con le donne impegnate nel triplo e nel martello.

Domenica si parte alle 9 con i 5000 femminili. La gara del salto con l'asta, in programma domani alle 17, si svolgerà al Cus Palermo di via Altofonte visto che lo Stadio delle Palme è al momento sprovvisto dell'attrezzatura.

In gara a Palermo oltre Stano altri nomi di atleti di punta dell'atletica italiana che hanno gareggiato a Tokyo: Edoardo Scotti e Ayomide Folorunso, rispettivamente nei 400 ostacoli e staffette, e Sara Fantini nel martello tutti con la canotta del Cus Parma. Nell'elenco dei partecipanti anche la primatista italiana della 4X100 Irene Siragusa dell'Atletica 2005, su 100 e 200. E ancora la saltatrice in alto Alessia Trost dell'Atletica Brugnera Friulintagli e la siepista Martina Merlo del Battaglio Cus Torino su 800 e 1500.

A curare i protocolli anticovid sarà l'Associazione Medico Sportiva di Palermo, l'Asp e il Coni regionale. Sarà allestita un'area dedicata in cui saranno effettuati tamponi e sarà possibile, anche agli spettatori, sottoporsi a vaccinazione.

