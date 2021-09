Corti in cortile,13esima edizione a Catania con Teatro corto

(ANSA) - CATANIA, 15 SET - Ritorna al Palazzo della Cultura di Catania, fino al 19 settembre, Corti in Cortile, con la tredicesima edizione caratterizzata da appuntamenti, incontri e interessanti workshop con esperti del settore. Protagonista delle prime due serate sarà il concorso "Teatro corto, in cortile", novità di quest'edizione, curata da Egle Doria in collaborazione con l'associazione Madè. "Il fatto che le serate dedicate alla nostra gara siano già sold-out - afferma l'attrice catanese - ci rende felici e orgogliosi. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che un racconto può anche essere presentato attraverso diversi strumenti narrativi, purché sia sempre viva e pulsante la necessità di comunicare e vi sia la giusta versatilità autoriale e interpretativa. Tutti i corti affrontano temi sociali, conseguenza del periodo storico che stiamo vivendo, dove è inevitabile non rendersi conto di ciò che accade intorno a noi". Le rappresentazioni dei sette cortometraggi teatrali in gara, tutti realizzati da compagnie siciliane, saranno oggi e domani, a partire dalle 21, nella Corte intitolata a Mariella Lo Giudice. Questi i titoli: Buio in Sala "La ballata dei re", Mezzaria Teatro "Formidabili", La bottega del pane "Lei", Fabrizio D'Aprile, Maria Grazia Cavallaro e Luciano Leotta "Senza livore alcuno", Mandara Ke "Italia: da Pechino a Parigi 1907", Giorgia Coco, Francesca De Nicolais, Tino Calabrò "Esemplari", Francesco Randazzo, Giovanni Carta ed Emanuela Trovato "Io sono Chiara". L'opera vincitrice avrà la possibilità di diventare un corto cinematografico. Domani ci sarà anche la premiazione dell'attrice Laura Giordani. Da oggi anche appuntamenti pomeridiani all'auditorium Concetto Marchesi: alle 16, la proiezione dei cortometraggi Lgbt, a cura di Emanuele Liotta, alle 18 la sezione Horror, a cura di Elio Traina, per poi concludere con la presentazione del film "Milena, la luna", per la regia di Giuseppe Lazzaro Danzuso.

Corti in Cortile, ideato da Davide Catalano, è organizzato da Visione Arte con il Comune di Catania e la Regione Siciliana, e fa parte della rassegna Catania Summer Fest 2021. (ANSA).