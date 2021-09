Vela: Circolo Sferracavallo primo in Sicilia per scuola

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Quindicesima posizione in una classifica che vede coinvolti 752 circoli velici italiani. Un riconoscimento, quello assegnato Al Circolo Velico Sferracavallo, che conferma impegno, passione, costanza, professionalità e promozione dello sport della vela a 360 gradi.

Un grandissimo risultato reso ancora più importante dalla ''gold medal'' come primo circolo siciliano.

"Siamo davvero soddisfatti - dice il presidente del Circolo, Giuseppe Giunchiglia - del risultato che ha ottenuto la nostra scuola vela quest'anno. É la dimostrazione che il lavoro svolto con dedizione e passione, ripaga sempre. Questo risultato conferma che ormai siamo una realtà solida nella scena velica palermitana e ci auguriamo che ciò possa ampliare il numero di atleti che si avvicinano alla vela, che è da sempre uno degli obiettivi primari del Circolo. Un doveroso ringraziamento va a Fernanda Caravello, socia fondatrice, che con la sua esperienza ha coordinato in modo impeccabile la scuola vela e a tutti gli allenatori che si sono alternati in queste lunghe settimane estive. Questo per noi non è un punto di arrivo ma uno sprone per puntare a fare sempre meglio".

Un grande traguardo, considerata la giovane attività del Circolo Velico Sferracavallo, condiviso con tutti gli istruttori che ogni giorno (da Giugno a Settembre) sono scesi in acqua al fianco di bambini e ragazzi, con i responsabili del settore Scuola Vela, con tutto lo staff, con la marineria ma soprattutto con tutti i genitori che hanno riposto nel Cvsf la loro fiducia.

Sabato 25 settembre il Circolo ospiterà una grande festa con istruttori, genitori, soci fondatori e tutti i piccoli grandi atleti della quindicesima migliore scuola di vela italiana, prima siciliana. (ANSA).