Travolge con auto sbarre passaggio a livello chiuso, denunciato

(ANSA) - CASTELVETRANO, 13 SET - In un momento di distrazione ha tentato stamane alle 6:30 di attraversare in auto un passaggio a livello chiuso per consentite il passaggio del treno e ha travolto le sbarre del sistema di sicurezza in via Marinella a Castelvetrano (Trapani). I carabinieri hanno denunciato un uomo di 60 anni per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Nessuno è rimasto ferito. Il treno è arrivato in ritardo.Le corse successive sono state soppresse o sostituite da autobus che hanno cercato di garantire il trasporto di tante persone che dovevano raggiungere il posto di lavoro o altro luogo. (ANSA).