Sicilia: Regione, nasce "cabina regia" per progetti Pnrr

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Promuovere forme di monitoraggio e collaborazione tra Presidenza del Consiglio, ministero per il Sud, Mise, Presidenza della Regione siciliana e soggetti attuatori con l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse stanziate nel Pnrr per la realizzazione in Sicilia di interventi strategici, pari a 266 milioni di euro, nel settore delle opere pubbliche, delle infrastrutture, della portualità, della digitalizzazione e altri settori fondamentali per l'isola. E' la missione della "cabina di regia" istituita dall'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao. Si tratta di un gruppo di lavoro qualificato costituito da dieci persone, presieduto da Armao. Per coordinarlo è stato scelto Nicola Vernuccio, esperto e ex dirigente generale della Regione. Fanno parte della "cabina di regia" Giovanni Bologna, dirigente generale Dipartimento Finanze; Clara Celauro, associato di infrastrutture e sistemi di trasporto all'Università di Palermo; Federico Lasco, dirigente generale Dipartimento programmazione e coordinatore tecnico della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni; Mario Parlavecchio, capo di gabinetto dell'assessore all'Economia; Marco Romano, ordinario di economia e gestione delle imprese all'Università di Catania; Marcantonio Ruisi, ordinanrio di scienze economiche, aziendali e statistiche all'Università di Palermo; Giuseppina Talamo, ricercatrice in economia politica alla Kore di Enna; Fabrizio Tigano, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Messina; Ignazio Tozzo, ragioniere generale della Regione. Nella segreteria tecnica del gruppo di lavoro Rosario Genchi, consulente in politiche attive del lavoro; Alfio Leotta, commercialista e Daniela Pennisi, componente dell'ufficio di gabinetto. Gli incarichi sono a titolo gratuito. (ANSA).