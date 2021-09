Pnrr: assemblea Anci giovani Sicilia a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Si svolgerà domani presso i cantieri culturali alle Zisa di Palermo, a partire dalle 9:30, l'assemblea di Anci Sicilia Giovani coordinata dal Sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera. Al centro del dibattito le idee dei giovani amministratori siciliani per il Pnrr. "Vogliamo essere protagonisti - dichiara Spera - del nostro futuro. L'Italia sarà destinataria del Next Generation EU, il cui spirito dovrebbe essere quello di rivolgersi alle nuove generazioni, rilanciandone il futuro. Ci incontriamo per prepararci al meglio in vista dell'assemblea nazionale dei giovani amministratori che si terrà il prossimo 24 e 25 settembre a Roma. La rete degli Amministratori siciliani , intende portare il proprio contributo, in termini di proposte e contenuti da condividere, circa le misure urgenti da adottare".

L'incontro, che sarà aperto dal presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando, dal segretario Mario Alvano e dal coordinatore Leonardo Spera, prevede interventi dei rappresentanti di altre organizzazioni: Ance Giovani, South Working, Coldiretti Giovani Imprese. Seguirà il dibattito con amministratori, sindaci e deputati Ars . A concludere i lavori l'assessore regionale alla Autonomie Locali , Marco Zambuto. (ANSA).