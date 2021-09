Le Vie dei Tesori, 9 mila visitatori nel primo week end

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Novemila visitatori in dodici città, grandi e piccole, un centinaio di luoghi aperti (ma diventeranno molti di più nei prossimi due weekend), le passeggiate pressoché esaurite ovunque, e questo nonostante sabato il famoso pubblico de Le Vie dei Tesori si sia mosso quasi ovunque sotto la pioggia. Primo weekend di festival e ovunque una buona affluenza, ottima performance per la "debuttante" Enna e per l'inattesa Carini; confermato il successo di Bagheria, che l'anno scorso era stato l'exploit; la sicurezza di Trapani e Marsala, il pubblico è ritornato a Messina e ha premiato l'esordio di Termini Imerese. Le Vie dei Tesori, con il supporto di Unicredit come main sponsor, archivia il suo primo weekend registrando ovunque interesse e curiosità.

Età eterogenea, giovani accolti ovunque anche da coetanei della stessa età, pubblico soprattutto siciliano in breve trasferta, ma anche coppie di turisti curiosi in tutti i luoghi aperti alla visite. (ANSA).