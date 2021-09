Cinema: assegnati i premi del Sicilia Queer Filmfest

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Resi noti i nomi dei vincitori dell'undicesima edizione del Sicilia Queer filmfest. La giuria internazionale ha assegnato il premio per il miglior lungometraggio della sezione Nuove Visioni ex aequo a Beatrix di Milena Czernovsky e Lilith Kraxner (Austria 2021) e a Aloma i Mila di Tuixén Benet (Spagna 2020). La stessa giuria ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio - Queer short a Playback. Ensayo de una despendida di Agustina Comedi (Argentina 2019). La giuria del Palermo Pride ha invece premiato ex aequo i cortometraggi Playback. Ensayo de una despendida di Agustina Comedi (Argentina 2019) e Herman@s di Hélène Alix Mourrier (Francia 2021), assegnando una menzione speciale a And then we touch di Benjamin Egger (Svizzera 2021). Infine Premio del pubblico per i lungometraggi a La dernière séance di Gianluca Matarrese (Italia, Francia 2021) e per i cortometraggi Dustin di Naïla Guiguet (Francia 2020). (ANSA).