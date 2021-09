Tromba d'aria Pantelleria: cordoglio del consiglio comunale

(ANSA) - PANTELLERIA, 11 SET - "A nome di tutto il consiglio comunale esprimo il più profondo dolore per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunità". Lo dice Erik Vallini, presidente del consiglio comunale sull'isola di Pantelleria. "Ci stringiamo con un grande abbraccio alle famiglie e a coloro che in questo momento sono in un letto d'ospedale", afferma Vallini che ringrazia "tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a prestare i soccorsi". (ANSA).