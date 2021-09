Tromba d'aria a Pantelleria, nessun disagio nell'aeroporto

(ANSA) - PANTELLERIA (TRAPANI), 10 SET - "Il passaggio della tromba d'aria in contrada Campobello sull'isola non ha avuto ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Pantelleria".

Lo ha confermato Mariano Rodo, amministratore delegato della Gap Spa, la società di gestione dello scalo.

"Ieri sera il ritardo dei voli provenienti da Palermo e Trapani è stato causato da un guasto tecnico al velivolo", ha precisato detto Rodo. L'aeroporto, in linea d'area, si trova a pochi chilometri da contrada Campobello, la zona devastata dal passaggio della tromba d'aria proveniente dal mare che ha causato numerosi danni oltre a due morti e nove feriti. (ANSA).