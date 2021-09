Il rostro delle Egadi in elicottero a Marettimo

(ANSA) - TRAPANI, 11 SET - Sarà un trasporto eccezionale e delicato quello che lunedì mattina avverrà dall'aeroporto militare di Trapani a Marettimo. Uno dei rostri recuperati nel mare delle Egadi, attualmente in deposito presso la Soprintendenza del mare, verrà trasferito al Castello di Punta Troia a Marettimo per essere esposto. Il reperto bronzeo di importante valore storico-archeologico verrà trasportato con un elicottero HH139B dell'82° Centro Combat Sar dell'Aeronautica militare di Trapani-Birgi. Le operazioni saranno molto delicate: il baule che contiene il rostro verrà dapprima imbracato con un sacco-rete e agganciato alla pancia dell'elicottero. Al Castello di Punta Troia, l'equipaggio dell'elicottero, in volo stazionario, provvederà a calare col verricello la cassa col rostro sulla terrazza del maniero. (ANSA).