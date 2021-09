Mostre: "Quell'estate in mascherina" in racconto fotografico

(ANSA) - MESSINA, 10 SET - Fotografie e libri polizieschi in una simbiosi perfetta. Ma nessuna indagine. Questa volta il commissario Saverio Mineo, nato dalla penna dello scrittore Francesco Bozzi potrà riposarsi ed assistere alla presentazione del libro "Giallo del giallo" (edizioni Solferino) di cui è protagonista. E nello stesso pomeriggio potrà guardare insieme ad altri spettatori gli scatti della mostra fotografica del giornalista Giovanni Franco, "Quell'estate in mascherina.

Viaggio nell'Italia del 2020". L'appuntamento è per domani alle 18, nell'ambito del ciclo SettembreLibri, curato dalla giornalista Milena Romeo, realizzato all'interno delle Rassegne CentoSicilie e All'ombra del Carrubo, nella dimora storica di Villa Cianciafara a Messina. Il libro "Il giallo del gallo" è il secondo capitolo della serie del "sicilianissimo" commissario Mineo che tra Cinisi e Terrasini è costretto ad indagare contro la vile mano anonima che continua a disseminare di 800A i muri del paese, in barba a tutte le telecamere di sicurezza. Nello stesso pomeriggio - nelle sale della Villa Cianciafara costruita alla fine del Settecento su un preesistente edificio medievale dove nacque ed abitò, Filippo Cianciafara, raffinato fotografo e incisore, - si inaugurerà la mostra di Giovanni Franco, "Quell'estate in mascherina" con le foto che saranno esposte per la prima volta al pubblico. "Si tratta di uno straordinario reportage fotografico della stagione del 2020 al termine del lockdown attraverso volti, gesti e scorci colti da scatti realizzati, in oltre tre mesi, in Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Umbria. Uno spaccato di un periodo che, possiamo definire, storico e di un tempo sospeso, in cui tutti eravamo e siamo ancora, divisi tra la paura di un nemico invisibile e il desiderio di ritorno alla normalità", puntualizza Milena Romeo, curatrice dell'esposizione.