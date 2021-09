Incidenza casi Covid maggiore in Sicilia, Calabria e Bolzano

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - Sicilia, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano sono le Regioni/Provincie autonome dove questa settimana si registra l'incidenza di casi di Covid-19 piu' alta, secondo la bozza del monitoraggio attualmente all'esame della Cabina di regia. Rispettivamente, secondo i dati del monitoraggio settimanale, l'incidenza e' pari a 148,7 casi per 100mila abitanti in Sicilia, 92,1 in Calabria e 91,4 nella PA di Bolzano (periodo di riferimento 3-9 settembre 2021). La scorsa settimana anche la Sardegna registrava una incidenza tra le maggiori con Calabria e Sicilia (pari a 117,4), mentre questa settimana la Sardegna scende ad un valore di 73,4. (ANSA).