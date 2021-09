11/9: annullo postale per ricordare vittima di Montevago

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - Montevago, nell'Agrigentino, ricorderà domani con un annullo postale Lucia Crifasi, vittima montevaghese dell'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 al World trade center di New York.

"L'amministrazione comunale - spiega il sindaco Margherita La Rocca - invita a partecipare alla commemorazione per tutte le vittime cadute negli attentati terroristici".

Lucia Crifasi abitava a Glendale e lavorava all'American express; aveva 51 anni quando l'11 settembre 2001 perse la vita al World trade center. Nel piccolo centro belicino c'è una piazza che porta il suo nome, dove dal 2004 è presente una scultura ambientale firmata da Franco Panella, dedicata a Lucia Crifasi e a tutte le altre vittime dell'attentato. Adesso a ricordare la sua figura anche un annullo postale richiesto dal Comune che verrà impiegato domani alle 10:30 nella biblioteca comunale. Alle 11, nella chiesa Madre SS Pietro e Paolo, si terrà una messa in suffragio delle vittime del terrorismo e alle 12 la deposizione di corona davanti alla scultura "Torri Gemelle". (ANSA).