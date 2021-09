Torna sabato la raccolta solidale 'dona la spesa per la scuola'

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Torna sabato prossimo l'iniziativa 'Dona la spesa per la scuola', nata per aiutare le famiglie in difficoltà nel momento dell'inizio delle lezioni. L'11 settembre chi entrerà nei 193 punti vendita di Coop Alleanza 3.0 potrà comperare quaderni, pennarelli, diari, gomme, forbici, righelli e tutto quanto serve per l'inizio delle lezioni e metterlo nel contenitore all'esterno delle casse.

Il materiale (l'anno scorso sono stati raccolto 260 mila articoli) sarà poi distribuito alle persone della zona che hanno maggiore bisogno, grazie alla collaborazione di 230 realtà locali.

Non è però questa l'unica iniziativa di Coop Alleanza per la scuola. Parte infatti questo mese il concorso 'Le meraviglie nascoste d'Italia' che chiede agli studenti di primarie e medie di raccontare una delle bellezze culturali e artistiche d'Italia fotografandole o ritraendole e descrivendole con un elaborato.

Un modo per stimolare la scoperta delle bellezze italiane. In palio buoni per il catalogo premi per le scuole 2021.

C'è poi SapereCoop, il progetto di Coop che supporta la didattica nelle scuole promuovendo attività di educazione a un consumo consapevole con dei percorsi gratuiti, dalla scuola dell'Infanzia alle superiori, che quest'anno riguarda "Alimenta la biodiversità". (ANSA).