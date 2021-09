Cimitero Palermo: Musumeci, Orlando abbia buon gusto di tacere

(ANSA) - PALERMO, 09 SET - "Il sindaco Orlando dovrebbe avere il buon gusto di non pronunciare la parola 'cimitero'. Si metta, peraltro, d'accordo con il suo assessore ai Lavori pubblici, che alla Regione ha dichiarato che la progettazione del Cimitero non è neppure allo stato di progetto definitivo. Noi faremo la nostra parte e non escludo di assumere l'iniziativa sui Rotoli anche con la dichiarazione dello Stato di emergenza. Ma mi chiedo come sia possibile che, conscio della emergenza, il Comune non abbia ancora oggi un progetto né esecutivo né definitivo e quindi non cantierabile". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in replica al sindaco Orlando che ieri ha parlato di "atto irresponsabile" e di "mancanza di collaborazione istituzionale" per via del progetto del cimitero di Ciaculli, proposto per il finanziamento dalla deputata Caronia.

"La pianificazione richiesta da questa anticipazione di Fsc richiede l'immediata cantierabilità, presupposto che i dipartimenti regionali stanno verificando in tutti i progetti presentati. Sul piano della collaborazione istituzionale, il sindaco di Palermo dovrebbe ricordare che la Regione non ha mai negato sostegno ai Comuni, come lui ha tante volte evidenziato.

Anche in questo caso faremo la nostra parte, perché lo meritano i palermitani", conclude Musumeci. (ANSA).