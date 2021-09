Piantagione marijuana a Gratteri, un arresto

(ANSA) - GRATTERI, 07 SET - I carabinieri della compagnia di Cefalù, con il supporto del 9° nucleo elicotteri di Palermo, hanno arrestato un uomo di 66 anni Giuseppe Schittino, per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

Schittino, residente a Collesano, è stato sorpreso dai militari mentre irrigava una piantagione di cannabis da 110 esemplari, nascosta in un'area boschiva nel territorio del comune di Gratteri. L'arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le piante sono state sequestrate, per le successive analisi qualitative e quantitative da parte del laboratorio del comando provinciale di Palermo. (ANSA).