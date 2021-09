Estorsioni: arrestato amministratore giudiziario a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 06 SET - La Guardia di finanza ha dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Palermo, con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del commercialista Antonio Lo Mauro, 54 anni, amministratore giudiziario, accusato di estorsione aggravata dall'abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

Secondo le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Palermo diretta dal colonnello Gianluca Angelini, coordinate dalla Procura, il commercialista nominato nel 2015 dal Tribunale amministratore giudiziario avrebbe costretto un consulente fiscale e contabile delle società in amministrazione giudiziaria a pagargli in più tranche, 5 mila euro in contanti, oltre un debito di 6.240 euro che era stato contratto da Lo Mauro con un altro professionista. (ANSA).