Cc ferito: il suo comandante, ha agito con spirito di servizio

(ANSA) - CATANIA, 06 SET - "Il vice brigadiere ha agito con spirito di servizio, con abnegazione e grande senso delle Istituzioni ed ha fatto quello che si è sentito di fare. Non si è girato dall'altra parte, ma è intervenuto in aiuto dei colleghi nonostante non fosse in servizio e per lui fosse un momento di festa: la prima comunione di suo figlio". Così il colonnello Rino Coppola, comandante provinciale dei carabinieri di Catania, sul sottufficiale di 43 anni ferito gravemente con un colpo di pistola durante una rissa in chiesa a Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale.

Il 43enne è ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato sottoposto a un delicato intervento di neuro chirurgia per l'estrazione del proiettile, che è perfettamente riuscito, che ha interessato anche il canale midollare.

"Aspettiamo - aggiunge il colonello Coppola - per vedere quali saranno le conseguenze mediche, speriamo le migliori possibili".

"L'Arma - sottolinea il comandante provinciale dei carabinieri di Catania - sta seguendo la situazione con molta attenzione ed è vicina alla moglie ai tre figli del vicebrigadiere per dare loro il supporto necessario in questa delicata situazione e sarà sempre con loro". (ANSA).