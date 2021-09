Scontro tra due monopattini e uno scooter, tre rider feriti

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Uno scontro tra uno scooter e due giovani rider a bordo di monopattini ieri sera ha provocato il ferimento dei tre lavoratori che sotto la pioggia stavano andando a prendere e consegnare il cibo a domicilio, in via Roma tra la via Cavour e corso Vittorio Emanuele a Palermo. I tre giovani sono stati soccorsi dai passanti. Uno dei monopattini è stato danneggiato così come lo scooter. I tre sono stati portati in ospedale. La dinamica è ancora al centro delle verifiche degli agenti dell'infortunistica. (ANSA).