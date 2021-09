Teatro: l'uomo e le sue paure, in scena Echoes al Libero

(ANSA) - PALERMO, 04 SET - Lo spettacolo si svolge attorno a un tavolo e ciò che avviene in scena è uno svisceramento di tematiche come la politica, l'economia, il potere, la religione e soprattutto l'uomo e le sue paure. Proseguono gli appuntamenti della 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo. Dal 7 al 9 settembre, alle 21.15, Echoes, spettacolo di Lorenzo De Liberato con la regia di Stefano Patti, sul palcoscenico insieme a Marco Quaglia.

"In un futuro distopico e vicino a noi la terra è divisa in grandi blocchi governativi. Non esiste la democrazia come la conosciamo. Non esiste l'umanità come la intendiamo oggi. Una bomba è stata sganciata in un agglomerato urbano, sono morte un milione di persone. Un giornalista, De Bois, intervista il responsabile della carneficina, il misterioso Ecoh. La domanda è semplice e precisa: perché?", racconta l'autore.

"I due interlocutori si fronteggiano in un duello verbale, un confronto secco, in una sorta di bunker, con un inaspettato capovolgimento dei ruoli. A poco a poco i due uomini diventano sempre più complementari ed il confine tra bene e male risulta sempre più labile", prosegue. (ANSA).