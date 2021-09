Camminata sportiva di gruppo, arriva a Cinisi WalkZone

(ANSA) - PALERMO, 04 SET - Sport all'aria aperta alla scoperta delle attrattive locali. Arriva a Cinisi WalkZone , un'iniziativa nata da un movimento che promuove la camminata sportiva di gruppo, arricchita da esercizi di fitness dinamico, in percorsi caratterizzati da bellezze naturali, artistiche e culturali. I partecipanti indosseranno cuffie che, grazie a un sistema di diffusione wireless, permetterà loro di ascoltare la guida del team Walkzone.

L'appuntamento, inserito nel programma di "Emozioni d'Setate 2021", è per domenica (12 settembre) alle 18 nel punto di partenza designato: piazza Vittorio Emanuele Orlando. Poco dopo il gruppo si incamminerà per Corso Umberto I, percorrendolo interamente, imboccherà la cosiddetta "Via del mare" fino al raggiungimento del piazzale Salvatore Leone, di fronte alla spiaggia di Magaggiari.

Durante il tragitto i podisti potranno osservare da vicino diversi luoghi simbolo di Cinisi: a partire da piazza Vittorio Emanuele Orlando, recentemente restaurata, dove si trova Palazzo dei Benedettini, edificio storico di Cinisi attorno al quale è nato e si è sviluppato il primo centro urbano. Lungo il corso i partecipanti incontreranno altri luoghi di interesse del paese come "I quattro Canti", "Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato", il santuario "Ecce Homo" e altri ancora.

Nel corso del WalkZone la Pro Loco 2.Zero darà vita a un contest fotografico raccogliendo e pubblicando i migliori scatti dei partecipanti alla manifestazione in cammino per Cinisi.

Il costo di partecipazione è 10 euro e i posti disponibili sono limitati. (ANSA).