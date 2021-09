Vino:ViniMilo;Cia,sì a sviluppo imprese e politiche supporto

(ANSA) - MILO, 03 SET - "Come produttori ci impegniamo a un approccio plurale ai mercati stranieri che porti sviluppo sostenibile per territori e imprese. Come amministratori ci impegniamo per sollecitare politiche di supporto". Con queste parole Luca Brunelli, componente della Giunta nazionale della Confederazione nazionale agricoltori (Cia), ha concluso il primo convegno di Vinimilo 2021 dedicato all'identità territoriale dei vini nei mercati internazionali. Introdotto dal sindaco di Milo Alfio Cosentino e da Giuseppe Di Silvestro (presidente Cia Sicilia Orientale), è intervenuto, tra gli altri, il responsabile Settori produttivi Cia Sicilia Graziano Scardino, che ha evidenziato l'urgenza del finanziamento e dei decreti attuativi della legge su vigneti storici ed eroici evitando di estendere il beneficio a zone non 'eroiche'. Particolarmente interessante, per ragionamenti sul futuro della viticoltura in Sicilia alla luce dei cambiamenti climatici, il contributo del direttore del Consorzio di Tutela Etna Doc Maurizio Lunetta, che ha riferito dei 64 'vigneti reliquia' già censiti e ritrovati nelle campagne dell'Etna e del Messinese, dove sono sopravvissuti anche all'attacco della fillossera di fine Ottocento. "Potrebbero essere strategici - ha detto Lunetta - per identificare una varietà più resistente alle stagioni siccitose e alle estati torride con cui ci stiamo confrontando".

Prosegue il viaggio sensoriale con le degustazioni guidate di Vinimilo 2021, che il 3 settembre hanno per protagonisti vini vulcanici e formaggi a latte crudo. La mineralità dei vini vulcanici di tutta Italia è al centro di una degustazione e di una cena gourmet da Barone di Villagrande (4/9); vini e formaggi da latte crudo da Sardegna, Molise, Calabria e Sicilia abbinati a vini con la degustazione guidata di Anastasia De Luca, fiduciaria Slow Food Catania (6 Cheese, 3/9). Sabato e domenica il tributo a Franco Battiato con seminario sufi e saluto al sole, momento di meditazione Shams a cura del medico agopuntrice Amal Oursana. (ANSA).