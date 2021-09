Dalla Chiesa: cittadinanza onoraria Palermo ai Carabinieri

(ANSA) - PALERMO, 03 SET - Un filmato iniziato e concluso con le parole del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha aperto la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria del Comune di Palermo ai carabinieri. La pergamena con le motivazioni della decisione è stata consegnata dal sindaco Leoluca Orlando al comandante generale dei carabinieri Teo Luzi. Un ritorno in città del comandante in capo dell'arma dei carabinieri dopo aver guidato il comando provinciale dei carabinieri di Palermo dal 2007 al 2012. Nel filmato che ha aperto la manifestazione insieme agli interventi del generale Dalla Chiesa, trucidato 39 anni fa a Palermo con la moglie e un agente di scorta, sono state mostrate le immagini della numerose operazioni antimafia compiute nel capoluogo e in provincia dai carabinieri con le quali sono stati assestati duri colpi alla criminalità organizzata. (ANSA).