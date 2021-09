Premio Comunicare l'Antico nel teatro del Parco di Naxos

(ANSA) - PALERMO, 02 SET - Archeologi, direttori di musei, festival di teatro e medievali, sceneggiatori e attori di epiche serie tv. Con il Premio Comunicare l'Antico, assegnato sabato 4 settembre a protagonisti del mondo classico, entra nel vivo l'edizione 2021 di "NaxosLegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro" con la direzione artistica di Fulvia Toscano, organizzata in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina diretto da Gabriella Tigano. E l'indomani, con il meeting internazionale che, grazie alla sinergia con l'Istituto di Cultura Mitteleuropea (ICM), riunirà a Naxos tre capitali europee della Cultura - Gorizia, Nuova Gorica ed Eleusi - prenderà forma il cuore concettuale del festival e il suo tema annuale, quello dei "limiti", declinato in vari contesti. La cerimonia per la consegna del Premio si svolgerà nel Teatro della Nike del Parco di Naxos sancisce la collaborazione fra il Parco e NaxosLegge. Tra i premiati anche la direttrice del Museo Salinas di Palermo Caterina Grco e quella del Parco di Segesta Rossella Giglio. "Un grande lavoro di squadra - sottolinea Gabriella Tigano - per premiare l'impegno quotidiano di chi, nel proprio contesto professionale, fa luce sulla storia antica".

"Non più solo festival del libro - evidenzia l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - ma una speciale lente attraverso cui guardare le trasformazioni in atto e cogliere buone prassi nel settore dei Beni culturali. Strategica in tal senso la collaborazione pubblico/privato fra il Parco di Naxos e NaxosLegge".

"Non è un caso - sottolinea Fulvia Toscano, direttore artistico di NaxosLegge - l'aver riunito qui a Naxos, prima colonia greca in Sicilia ed embrione della cultura occidentale, tre capitali europee della cultura che verranno a raccontare la loro storia". (ANSA).