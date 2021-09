Cultura: "SettembreLibri", al via rassegna a Messina

(ANSA) - MESSINA, 02 SET - Un mese di libri: quattro appuntamenti con quattro autori speciali nella cornice di Villa Cianciafara- Dimora storica a Messina per il ciclo SettembreLibri organizzato all'interno delle Rassegne CentoSicilie e All'ombra del Carrubo.

Carlo Verdone presenterà il 25 settembre alle ore 18 il libro La carezza della memoria, Bompiani-Overbook 2021. Si alterneranno, inoltre, ogni sabato alle 18,30 autori che hanno scritto di Sicilia all'interno delle proprie opere: Paolo Biondi giornalista e scrittore, dell'agenzia Reuters, il 4 settembre con il romanzo storico Il Testimone -Edizioni Di Pagina- Bari 2021( con due capitoli ambientati a Messina e Tindari); Francesco Bozzi autore televisivo e teatrale, del team di Rosario Fiorello, l'11 settembre con il noir Il Giallo del gallo, Solferino-Milano 2021, interamente ambientato in Sicilia; Costanza Di Quattro, drammaturga e scrittrice siciliana, il 18 settembre con il romanzo storico Donnafugata . Contestualmente agli incontri sui libri, verrà consegnato a Verdone il premio alla carriera Joe Petrosino 2021 e quello dell'edizione 2020 a Fiammetta Borsellino (25 settembre) e sarà inaugurata e presentata la mostra fotografica del giornalista palermitano Ansa Giovanni Franco "Quell'estate in mascherina" (11 settembre). SettembreLibri è curato dalla giornalista Milena Romeo, con l'organizzazione generale di Laura Mauro e Gabriella Papa, promosso da Cara beltà e Villa Cianciafara in collaborazione, nell'ultimo evento, con l'associazione Joe Petrosino di Palermo e il patrocinio dell'Ars, dell'Assessorato alla cultura della Regione Siciliana e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Gli Eventi si svolgeranno all'aperto con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Obbligatori prenotazione e Green Pass attraverso contatto diretto all'indirizzo mail: gabriella.pa@live.it (ANSA).