Comunali: Adrano, patto dell'Etna per candidato Pd, M5s e Si

(ANSA) - ADRANO, 02 SET - "E' una giornata importante per Adrano perché l'iniziativa tiene insieme il perimetro politico Pd, M5s, Sinistra italiana e liste civiche attorno a una figura di spessore come Vincenzo Calambrogio che sarà un candidato sindaco all'altezza per dare alla comunità prosperità e sviluppo nei prossimi anni". Lo ha detto il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, alla conferenza stampa per la presentazione di Vincenzo Calambrogio a candidato a sindaco di Adrano, nato dal 'patto dell'Etna' tra Pd, M5, Sinistra italiana e alcune liste civiche locali.

"L'alleanza per noi - ha aggiunto Barbagallo - è sui nomi, sui temi e sulle prospettive. Il primo punto, ovviamente, è la lotta per la legalità e la valorizzazione di questa comunità partendo dalla valorizzazione turistica e culturale di uno dei siti più straordinari della nostra terra".

Parlando dei rapporti con il M5s, il segretario del Pd in Sicilia ha detto che "questa è un'alleanza che anche a livello nazionale andrà avanti e parte dal basso. Nessuno è in grado di telefonare dalla stanza dei bottoni e di imporre alleanze".

"Credo che quanto più riusciremo a fare questo tipo di politica inclusiva, ragionata e fatta di persone perbene e rispettose di determinati valori - ha affermato l'eurodeputato del M5s, Dino Giarrusso - quanto più abbiamo speranza di fare bene sul territorio: nei Comuni, nelle Regioni, a livello nazionale e anche in Europa". "Come gruppi all'europarlamento - ha ricordato Giarrusso parlando di Pd e M5s - abbiamo votato nel 91% dei casi insieme. E un buon segnale, ma - ha precisato - non credo all'alleanza organica, non ci credo oggi, per come stanno le cose, ma credo che sia un ottimo passo avanti, come lo è stato con il governo 'Conte 2' che io personalmente rimpiango molto.

Ad Adrano abbiamo trovato la sintesi". (ANSA).