Carabinieri: Guarino, Palermo è una città abbastanza sicura

(ANSA) - PALERMO, 02 SET - "Palermo è una città abbastanza sicura a livello generale. La criminalità organizzata è sempre presente, magari non incide sul singolo cittadino, quanto piuttosto sulla collettività. Siamo riusciti a convincere gli imprenditori a denunciare e ad avere fiducia nei confronti delle forze dell'ordine, così mettiamo nuovi tasselli di legalità.

L'imposizione violenta la stiamo combattendo con grande tenacia: riuscire a convincere gli imprenditori a denunciare è stato un ottimo risultato". Lo ha detto il comandante provinciale di Palermo Arturo Guarino che lascia l'incarico dopo due anni dall'insediamento e si trasferirà a Roma al comando generale.

Al suo posto in arrivo il 7 settembre arriverà il generale di Brigata Giuseppe De Liso, attualmente a capo dell'ufficio cerimoniale del Comando generale.

"Gli organi di stampa hanno sempre dimostrato il rispetto per le nostre attività investigative e la giusta sensibilità per le comunicazioni di natura sociale, pubblicizzando certi fenomeni come le violenza domestiche - ha sottolineato Guarino - Se è vero che la lotta alla mafia è un'attività ordinaria svolta in collaborazione con le altre forze dell'ordine, è anche vero che arrestiamo più persone per violenze domestiche che, per esempio, per i furti".

"Ed è stato sollevato il delicato argomento proprio grazie alla stampa - ha concluso - Non credo che ci siano più uomini che picchiano le donne rispetto a prima, quanto piuttosto donne che non tollerano più certi comportamenti e che sono spinte a denunciare quanto subito". (ANSA).