A Montalbano Elicona rassegna omaggio a Franco Battiato

(ANSA) - PALERMO, 02 SET - Tra cento miliardi di stelle è la rassegna omaggio a Franco Battiato che si terrà a Montalbano Elicona (Me), presso il Castello Svevo-Aragonese, sabato 11 e domenica 12 settembre. Due giorni di spiritualità - come recita il sottotitolo dell'iniziativa - frammenti, suoni, visioni e ricordi dedicati al grande compositore, pittore e regista recentemente scomparso che, proprio a Montalbano Elicona, presso l'altipiano dell'Argimusco, ha girato alcuni esterni del suo ultimo film "Attraversando il Bardo". L'iniziativa è realizzata dal Comune di Montalbano Elicona con il patrocinio dell'Assessorato beni culturali e identità siciliana della Regione Sicilia e in collaborazione con alcuni partner tecnici (Naxoslegge, Petralab, Scuola di cinema indipendente Piano Focale, Eikona Film, Istituto di archeoastronomia siciliana, I castelli e Torri d'Italia per quanto riguarda i contenuti).

Nel corso della manifestazione verranno esaminati i diversi aspetti della poliedrica attività artistica di Battiato.

"Non è solo il ricordo di un grande artista e di un amico della nostra comunità - sottolinea il sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto - ma vuole essere il nostro contributo affinché si percepisca l'attualità perenne dell'arte di Battiato, il suo essere artista multiforme e geniale, figura imprescindibile per la musica e, in generale, per tutta l'arte del nostro tempo. Per noi Battiato è sempre vivo e presente". (ANSA).