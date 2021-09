Film muto e musica, "Il fantasma dell'Opera" allo Spasimo

(ANSA) - PALERMO, 01 SET - Un Film muto con accompagnamento musicale dal vivo. Una prima assoluta nazionale ed una sperimentazione inserita nell'ambito della rassegna Spasimo 2021 - Musiche di una nuova Alba. In scena la pellicola "Il fantasma dell'Opera" del 1925, tratto dal lavoro di Gaston Leroux, il 5 settembre alle ore 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia, con le musiche composte dai Maestri Fabio Lannino e Diego Spitaleri.

Sul palco dello storico teatro, Fabio Lannino alla chitarra e contrabasso, Diego Spitaleri al pianoforte, Antonino Saladino al violoncello e Francesco jr Foresta alla marimba e percussioni.

Il film Il fantasma dell'opera" di Rupert Julian, con Lon Chaney, Mary Philbin, Norman Kerry, Arthur Edmund Carewe, Gibson Gowland, dal titolo originale The Phantom of the Opera, viene inserito nel genere Horror, in bianco e nero della durata di 73 minuti. Si tratta della prima trasposizione cinematografica del testo di Gaston Leroux. Inoltre, l'interpretazione di Lon Chaney è stata considerata dalla critica del tempo la più terrificante di tutte, un'opera originale anche per il genere muto. I colori non sono esclusivamente in bianco e nero ma vi sono coloriture ottenute con illuminazione ad hoc che rendono le varie scene raccapriccianti. L'immagine proiettata e le varie gradazioni della luce della pellicola, conducono dentro ad un'epoca che per i più giovani sa di immaginifico e favolistico. La prima proiezione del film si tiene a New York i primi di settembre del 1925. Ed oggi accade che sul palco del Santa Cecilia, tra la proiezione del film ed i musicisti, si crea un tutt'uno, un pathos vibrante tra la tensione filmica e quella musicale, una perfetta fusione di suoni ed immagini. (ANSA).