Cultura: Samonà in visita a Santa Margherita Belìce

(ANSA) - PALERMO, 01 SET - Una visita istituzionale a Santa Margherita di Belice per incontrare il Sindaco, Franco Valenti e la giunta municipale in un tavolo tecnico nel quale affrontare le tematiche relative alla valorizzazione del tessuto culturale della Città.

L'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà, si è recato nella "Città del Gattopardo" per incontrare i rappresentanti istituzionali ed esaminare insieme le possibili azioni in ambito culturale.

"Un incontro proficuo nel corso del quale abbiamo messo a fuoco - sottolinea l'assessore Samonà - esigenze, priorità e punti di forza del Comune di Santa Margherita di Belice, per programmare insieme interventi di ottimizzazione e di valorizzazione dell'interessante patrimonio esistente. Una prassi, quella di affrontare con le amministrazioni locali le tematiche del territorio, che è parte significativa della mia azione di governo".

L'incontro è stato completato da una visita al quartiere San Vito, ancora distrutto dal terremoto che colpì la Valle del Belice nel 1968, dove sono state esaminate le possibili azioni di recupero da intraprendere con fondi europei. Seconda tappa della visita il Palazzo Sacco, attualmente in fase di restauro, che sarà destinato a sede dell'enoteca comunale e di una biblioteca dedicata a Elsa Morante. Tra gli argomenti esaminati la maggiore valorizzazione del Premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, istituito nel 2003 e presieduto dal nipote dell'insigne letterato, Gioacchino Lanza Tomasi.

(ANSA).