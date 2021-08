"Montagnola di luminarie" a Palermo per Santa Rosalia

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - Simboleggia la salita al santuario di Santa Rosalia lungo il Monte Pellegrino la tradizionale "Montagnola di luminarie" che verrà allestita e accesa in Piazza Monte di Pietà, il 4 settembre, a partire dalle 20, in occasione della festa religiosa della santa patrona della città di Palermo. La Montagnola di luminarie resterà poi accesa fino al 6 settembre. Un'installazione che, organizzata dalla VM Agency Group di Vincenzo Montanelli è ideata dagli allievi del Corso di Teatro della Festa dell'Accademia di Belle Arti, tenuto dallo scenografo Fabrizio Lupo. Verrà allestita al centro della Piazza Monte di Pietà, di fronte l'antica edicola del 1624 dedicata a Santa Rosalia.

L'installazione, realizzata su progetto di Silvia Maimone e realizzata in collaborazione con Chiara Spatola, due allieve dell'Accademia di Belle Arti, rientra nelle attività in programma nell'ambito della festa religiosa del mese di settembre "Festinello", organizzata dall'amministrazione comunale di Palermo.

"Continua a manifestarsi la grande devozione dei palermitani per Santa Rosalia con l'accensione della Montagnola in piazza Monte di Pietà. Nell'anno in cui, durante il Festino, la fede alla Santuzza è stata vissuta profondamente ma in maniera sostenibile per proteggere il valore della salute della comunità, le luci della Montagnola in questi tempi difficili illuminano il cammino dei palermitani", afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. (ANSA).