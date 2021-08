Alimentare: Fiasconaro a Cibus Parma presenta nuovo brand

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - La pluripremiata azienda dolciaria siciliana Fiasconaro partecipa da oggi a Cibus, la Fiera di riferimento dell'Agroalimentare italiano in corso a Parma fino al 3 settembre, con uno spazio espositivo dedicato. Sarà una vera e propria anteprima di Natale, con tutti prodotti di punta dell'azienda madonita. L'atmosfera dello stand - ambientato sullo sfondo del corso principale di Castelbuono che conduce direttamente alla suggestiva Piazza Margherita, luogo "simbolo" della storia dell'Azienda - offrirà la cornice ideale per l'annuncio di importanti novità.

In particolare una nuova Brand Identity, fra tradizione e innovazione. Per questa campagna l'Azienda ha voluto sperimentare nuovi linguaggi e nuove forme, restando fedele ai suoi valori e alla sua storia. Non a caso, la rappresentazione del corso principale di Castelbuono che conduce direttamente a Piazza Margherita - la strada che dal 1953 giornalmente la famiglia Fiasconaro ha percorso per diventare simbolo dell'alta pasticceria in Italia e nel mondo - è il vero motivo ispiratore della comunicazione Fiasconaro, declinato sia nel concept dello Stand in fiera, sia nei dettagli dei nastri che impreziosiscono i nuovi pack, le confezioni della nuova collezione Fiasconaro con materiali sostenibili al 100%. (ANSA).