Incidente lavoro:camion travolge cestello gru, grave operaio

(ANSA) - COMISO, 30 AGO - Un operaio di 46 anni, F.C., è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato a Comiso, in via San Biagio.

L'uomo stava lavorando con un camion gru con cestello: era salito per eseguire dei lavori di manutenzione di un'insegna di un distributore di benzina, situato all'ingresso del centro abitato. Il cestello è stato investito dal cassone di un camion che procedeva da Comiso verso Vittoria. L'autista, originario di Acireale, non si è accorto del cestello sospeso in aria all'altezza dell'insegna. Il camion gru, infatti, era parcheggiato all'interno dell'area del distributore e pare che non vi fosse, nella sede stradale, nessuna segnalazione dei lavori che si stavano eseguendo.

La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasferita in eli-ambulanza a Catania ed è ricoverata all'ospedale Garibaldi, in prognosi riservata. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani di Comiso. (ANSA).