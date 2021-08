Editoria: nuovi spazi per la via dei Librai a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Torna con alcune novità e nuovi spazi a Palermo la Via dei Librai. La rassegna, giunta alla sesta edizione, archivia l'esperienza sul web e riprende la sua fisionomia di incontri in presenza nella sede naturale dell'antico quartiere del Cassaro. Nei tre giorni in programma dal 3 al 5 settembre si terranno 57 eventi tra cui dibattiti e presentazioni di libri e di autori. Sono state individuate due nuove location e per la prima volta si proporrà un'area dedicata al cinema curata dal Centro sperimentale di cinematografia di Palermo.

Le "isole" riservate agli incontri saranno tre. Oltre allo spazio di via del Giusino, accanto alla Biblioteca centrale della Regione, sono state scelte villa Bonanno e le Terrazze del Sole. Villa Bonanno allarga i confini della Via dei Librai verso un'area importante sia dal punto di vista ambientale che naturalistico (il palmeto più grande d'Europa) e cerca di avviare il percorso di fruizione per restituirla alla città.

L'area delle Terrazze introduce la vista dall'alto del centro storico, garantendo uno spazio ad accessi limitati e sicuri in linea con le misure anti Covid. Su via Vittorio Emanuele troveranno posto gli stand della case editrici che saranno 44.

Il tema di quest'anno, "La città comunità", è stato toccato già nella edizione sul web con riflessioni sui temi e sulla produzione di Adriano Olivetti, Pier Paolo Pasolini e Danilo Dolci.

La manifestazione è promossa dal Comitato della Via dei Librai, dall'associazione Ballarò significa Palermo, dall'associazione Cassaro Alto insieme con il Comune di Palermo. (ANSA).