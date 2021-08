Cinema: Argos finalista Contest Orizzonti I-Fest

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Argos, il cortometraggio scritto e diretto da Fabio Bagnasco (in collaborazione con Filippa Gracioppo e Gaspare Buzzetta), liberamente ispirato alla figura dello scrittore Leonardo Sciascia, è entrato nella Selezione Ufficiale del Contest Orizzonti 2021 di i-Fest International Film Festival. Si tratta di una rassegna di carattere internazionale, realizzata in collaborazione con il Mibac, Rai Cinema Channel e il Centro sperimentale di Cinematografia, oltre che una nutrita serie di partner nazionali e internazionali. Il tema principale dell'evento è il cinema che, declinato nelle sue forme più ampie e molteplici, ha un ruolo essenziale come volano di cultura, sperimentazione, conoscenza creativa configurandosi, al contempo, come elemento fondante dell'incoming turistico.

Prodotto da Piano Focale ed Eikona Film, Argos è un'opera ispirata alla magia dell'infanzia e alla scoperta della vita. I protagonisti principali sono Mattia Sidoti, Viola Domeniconi e il cane Merlino. Le musiche originali sono state composte da Fabio Cinti.