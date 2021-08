Etna: fontana di lava e nube eruttiva da cratere Sud-Est

(ANSA) - CATANIA, 29 AGO - Torna a farsi sentire e vedere l'Etna con una fontana di lava, forte esplosioni e emissione di cenere lavica dal cratere di Sud-Est. Lo rileva l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania che registra un aumento dell'ampiezza del tremore, che raggiunge valori alti. L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa, al momento, non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. L'Ingv-Oe di Catania comunica che continua l'attività esplosiva ai crateri sommitali Sud-Est dell'Etna. La fase eruttiva ha prodotto due flussi lavici uno in direzione Valle del Bove e un altro in direzione Sud-Ovest, quest'ultimo ha circondato Monte Frumento Supino. I fronti dei flussi sono ancora attivi. Una copiosa caduta di cenere e lapilli ha interessato del versant Est del vulcano, come i comuni di Milo, Sant'Alfio, Giarre e Fornazzo. Rallentamenti per il precipitare di materiale piroclastico si sono registrati su tratti dell'autostrada Catania-Messina

