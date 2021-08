"Senza limite", dal teatro della Valle dei Templi al cinema

(ANSA) - PALERMO, 28 AGO - Dopo il teatro, il cinema. Portata a termine con successo la prima dello spettacolo alla Valle dei Templi, Vincenzo Bocciarelli e Serenella Bianchini hanno cominciato a lavorare sul film, che avrà lo stesso titolo, "Senza Limite".

Sarà un viaggio nel tempo, alla ricerca dei valori primordiali dell'umanità, proprio quella direttrice seguita da Serenella Bianchini, artista a tutto tondo di Agrigento (compositrice, strumentista, cantautrice e interprete), nella scrittura del testo per il teatro. Assieme all'attore Vincenzo Bocciarelli, regista e interprete del poema musicale andato in scena ai piedi del Tempio di Giunone mercoledì sera, Serenella Bianchini sta effettuando i sopralluoghi alla ricerca delle location ideali per il set. Il film partirà dalla costa agrigentina, metafora di speranza per tutti i viaggiatori che nei millenni e fino ai giorni nostri sono approdati in terra siciliana alla ricerca di una vita migliore. Poi si sposterà all'interno, passando ovviamente per la Valle dei Templi. Alcune scene saranno girate alla Scala dei Turchi, altre alle Isole Eolie, altre ancora in luoghi lontani dalla Sicilia. Il film racconterà infatti la storia dell'uomo attraverso la storia della Sicilia e di una famiglia, quella dell'antropologo Gerlando Bianchini, padre di Serenella e autore di scoperte sul periodo preistorico in Sicilia e in particolare nella provincia di Agrigento.

Vincenzo Bocciarelli e Serenella Bianchini, co-autori del film "Senza Limite", termineranno di scrivere in questi giorni la sinossi. Bocciarelli sarà l'attore principale del film, Serenella Bianchini avrà invece un ruolo quasi poetico, che impreziosirà l'opera con sua presenza in forma non recitativa.

