Migranti: Unhcr Libia, quattro dispersi in due naufragi

(ANSA) - IL CAIRO, 28 AGO - "Circa 130 persone sono state soccorse", a causa di "due imbarcazioni che si sono capovolte in mare, e sono state riportate questa sera a Tripoli. Quattro persone sono state dichiarate disperse": lo ha scritto la scorsa notte su Twitter la branca libica dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) riferendosi implicitamente a operazioni di salvataggio della Guardia costiera libica.

"La maggior parte di loro soffriva per ustioni, disidratazione e grave affaticamento", informa ancora l'agenzia dell'Onu.

L'Unhcr e il suo partner medico Irc "hanno fornito assistenza medica, cibo e acqua a tutti i sopravvissuti", si limita a precisare ancora il tweet. (ANSA).