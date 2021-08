Comuni: Catania, Canal jet per pulire tombini e caditoie

(ANSA) - CATANIA, 28 AGO - Arriva il Canal Jet a dare man forte al lavoro degli operai che da tre settimane intervengono sulle principali strade perpendicolari d'accesso di Catania per la pulizia di caditoie e tombini intasati da rifiuti e dalla cenere vulcanica caduta copiosa nei mesi scorsi. Un sistema veloce di recupero automatico del materiale inerte che la Multiservizi, su disposizione del sindaco Salvo Pogliese, ha messo in campo per accelerare ulteriormente l'azione di prevenire l'arrivo di piogge autunnali di portata torrenziale.

La priorità nel suo utilizzo è stata data alla zona del villaggio Santa Maria Goretti. Lavori eseguiti con l'ingombrante mezzo meccanico in orari notturni per non intralciare nelle ore di punta il traffico nella zona dell'aeroporto. Lo stesso avverrà nei prossimi giorni in altre zone, sempre con l'ausilio di una pattuglia della polizia municipale. "Con questo nuovo strumento - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - i lavori di eliminazione delle occlusione di tombini e caditoie subiranno una notevole accelerazione rispetto al lavoro degli operai del Comune e della Multiservizi, che dai primi giorni di agosto operano sia nelle zone del centro che in periferia allo scopo di intensificare le attività di ripristino della funzionalità dello smaltimento idraulico delle acque piovane, sia nella fase di intercettazione a monte che in quella di raccolta a valle". Nei giorni scorsi, inoltre, con l'intervento di mezzi meccanici del Comune è scattata anche la bonifica dei corsi d'acqua più a rischio, il Forcile e l'Acquasanta, per mettere in sicurezza le abitazioni del villaggio Santa Maria Goretti, Fossa della Creta, San Giorgio e Acquicella spesso allagati dopo temporali di una certa intensità. In autunno, inoltre si sottolinea dal Comune, grazie ai lavori di riqualificazione realizzati dal Genio Civile sui torrenti Buttaceto, Arci, Jungetto e Bicocca, si è riusciti a creare una importante protezione per le aziende che operano nel distretto produttivo dal rischio di tracimazione dei torrenti che in passato hanno causato danni e allagamenti.

