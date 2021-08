Usura e droga, Dia confisca beni per 3 mln a imprenditore

(ANSA) - CALTANISSETTA, 27 AGO - La Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, su proposta del direttore della Dia, ha confiscato beni per tre milioni di euro a un imprenditore della provincia operante nel settore della commercializzazione di auto, anche di lusso, e nella vendita al dettaglio di capi di abbigliamento ed accessori. In passato è stato indagato per usura e traffico e cessione di sostanze stupefacenti. La confisca diventata definitiva dopo una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, ha interessato una concessionaria di auto, un negozio di abbigliamento, entrambi a Caltanissetta, una partecipazione societaria, tre fabbricati, tra cui una lussuosa villa con piscina, 5 terreni e svariati rapporti bancari per un valore stimato dalla Dia in circa 3 milioni di euro (ANSA).