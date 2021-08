Festival lirico Teatri pietra, omaggio a Di Stefano e Dante

(ANSA) - TAORMINA, 27 AGO - Tributi a Giuseppe Di Stefano e Dante Alighieri, per gli anniversari, rispettivamente, per i 100 e 750 anni dalla nascita, concluderanno, domenica prossima, alle 21.30, la sezione 'taorminese' dell'edizione 2021 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano.

Durante la serata sarà conferito il premio internazionale Giuseppe Di Stefano ai tenori Piero Giuliacci e Aquiles Machado.

Un'autentica festa dell'opera, della canzone e della romanza popolare, con la partecipazione del Coro Lirico Siciliano e gli interventi di Sabino Lenoci, per omaggiare uno dei più celebrati e amati tenori della storia del teatro lirico, partner artistico prediletto di Maria Callas.

La serata di gala, che ha il patrocinio della Società nazionale Dante Alighieri, si aprirà con un omaggio al 'Sommo poeta': la Sicilia canta Dante. Sarà eseguita, in prima esecuzione mondiale, la composizione "E la bella Trinacria", per coro, pianoforte, percussioni e ottoni, scritta da Marco Frisina su commissione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, su testo del sommo poeta, tratto dall'VIII canto del Purgatorio. (ANSA).