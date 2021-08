Al via AlturEstival, Festival tra natura, arte e cultura

(ANSA) - PALERMO, 27 AGO - Giunge alla sua quinta edizione AlturEstival, il festival di natura, arti e culture tra i monti di Sicilia, organizzato dall'Associazione Culturale Formedonda e dal Club Alpino Siciliano, che anche quest'anno vedrà una nutrita programmazione tra i monti della Conca D'Oro ed il parco naturale regionale delle Madonie. Un'edizione all'insegna di escursioni musicali, passeggiate sonore, concerti, performance, trekking, mostre fotografiche, ascolti, teatro musicale, narrazioni e poesia, che cerca di coniugare natura, cultura e luoghi della memoria, in programma dal 3 al 5 settembre e dal 10 al 12 settembre. Quest'anno, oltre alle consuete domeniche passate al Castellaccio di Monreale a Monte Caputo, vi saranno tre appuntamenti che coinvolgeranno i primi tre fine settimana del mese di settembre. Il primo ed il secondo fine settimana, vedrà un focus su musiche di meditazione e natura che prende il nome di "Passeggiate sonore a Piano Sempria 2021".

"Un programma fitto di progetti artistici che si basano su riflessioni sonore, poetiche ed espressive nati con l'intento di coniugare luoghi naturali come il bosco di Castelbuono, le alte Madonie di Piano Imperiale o di Piano Pomo, con l'intervento espressivo di artisti e musicisti che, in punta di piedi suoneranno in sintonia con l'ambiente, coi paesaggi e con il bosco, accompagnando le varie escursioni previste con i loro strumenti acustici", spiega Mario Crispi, direttore artistico di AlturEstival e presidente del Club Alpino Siciliano. (ANSA).