Acqua: torna potabile in zone Palermo dopo controlli Asp

(ANSA) - PALERMO, 27 AGO - E' stata revocata l'ordinanza sindacale che vietava l'uso dell'acqua per uso umano in uscita dal serbatoio di Monte Grifone e distribuita nei quartieri di Bonagia, Roccella, Basile, Zisa, Noce, nella parte bassa di Calatafimi e Belmonte Chiavelli. La decisione è stata presa dopo i controlli effettuati dall'Asp che hanno confermato quelli di Amap circa l'idoneità dell'acqua.

"Gli ultimi risultati effettuati dall'Asp sui valori di alluminio nell'acqua sono più che confortanti - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando -. Il problema, che ha causato molti disagi di cui sono profondamente rammaricato, è stato dunque risolto con grande tempestività. Esprimo apprezzamento per l'attenzione e la professionalità degli uffici dell'Asp e dell'Amap a tutela della salute dei cittadini". (ANSA).